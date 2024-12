Botafogo trabalha na permanência de Luiz Henrique e Igor Jesus

A dupla Igor Jesus e Luiz Henrique comandou o ataque do Botafogo nesta temporada. Luiz Henrique, desde o início. Já Igor Jesus chegou no meio do ano e se destacou rapidamente no clube carioca. Aliás, com as atuações pelo Alvinegro, ambos foram convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira. E repetiram a dose.

Dessa forma, eles despertaram interesse de clubes de fora do país e podem movimentar a janela de transferências com propostas para deixar o Botafogo. No entanto, de acordo com a “ESPN”, o Alvinegro trabalha internamente para manter a dupla na equipe.

Luiz Henrique tem contrato até 2028. Ele foi craque da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e está em alta no mercado. Já Igor Jesus tem contrato até 2027. No entanto, ele chegou a receber uma proposta de R$ 60 milhões antes mesmo de estrear. John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, revelou no início de novembro que pelo menos sete clubes europeus sondaram a situação do jogador.

O West Ham foi um deles. O clube da Inglaterra sinalizou uma proposta pelo jogador de 30 milhões de libras, ou seja, algo em torno de R$ 225 milhões. No entanto, o atacante ”ignorou” a situação.

O Botafogo chega ao Brasil nesta sexta-feira (13) após a participação na Copa Intercontinental. Os jogadores vão entrar de férias e a diretoria, portanto, vai começar a se movimentar para a próxima temporada e definir o futuro dos atletas e também do técnico Artur Jorge. Vale ressaltar que pelo menos sete atletas vão deixar o clube.

