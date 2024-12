Neto critica Abel Ferreira e Leila Pereira por saída de ídolo do Palmeiras

Neto criticou presidente e atual técnico do Palmeiras com relação à saída de Dudu - (crédito: Foto: Divulgação)

O atacante Dudu está de saída do Palmeiras depois de 10 anos no clube. Isso porque o ídolo assinou a rescisão de contrato com o Alviverde, na última quinta-feira (12). A saída conturbada ocorreu simultaneamente a desentendimentos com a presidente Leila Pereira e a diretoria.

Assim, o ex-jogador e apresentador Neto, condenou a mandatária do Verdão e até mesmo o técnico Abel Ferreira pela forma como conduziram a situação. Afinal, Neto entende que houve um desrespeito à história que Dudu construiu no clube.

“Ela (Leila Pereira) e o Abel tiraram o Dudu do Palmeiras. Ele também mandou o Dudu embora. Essa é a grande verdade! O que o Palmeiras fez com o Dudu foi um absurdo. É um absurdo a presidente ter essa moral toda. Você tirou um ídolo do Palmeiras de um jeito muito feio”, disparou o apresentador durante o programa “Os Donos da Bola”.

A relação entre Leila Pereira e Dudu sofreu turbulências, especialmente com a negociação entre Cruzeiro e o atleta. Deste modo, Neto sugeriu o ídolo palmeirense a fechar com o Corinthians.

“Ela sempre se colocou maior que o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Se colocou à disposição da torcida organizada, e a Mancha Verde abraçou ela. Ô, Dudu, vem jogar no Corinthians no ano que vem! Vem pro Corinthians, Dudu”, acrescentou o profissional de comunicação.

Passagem de Dudu pelo Palmeiras

Em sua passagem pelo Palmeiras, Dudu atuou em 452 partidas, marcou 87 gols e deu 101 assistências. Além disso, neste período, ele conquistou duas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, além de uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos paulistas.

Com a saída do Alviverde, a tendência é a de que dessa vez se concretize a ida de Dudu para o Cruzeiro. Deste modo, representaria um retorno ao clube onde foi revelado.

