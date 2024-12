David Luiz disputa jogo com a camisa do Fortaleza e CEO da SAF do clube

O zagueiro David Luiz, do Flamengo, participou de um jogo festivo no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza. Em fim de contrato com o Rubro-Negro e com o futuro indefinido, o jogador esteve ao lado do CEO da SAF do Leão do Pici, Marcelo Paz.

Em registros publicados em rede social, o camisa 23 do clube carioca aparece vestido com colete e short do Fortaleza. Lateral-esquerdo do clube cearense, Felipe Jonatan também participou do jogo, assim como outros profissionais da comissão técnica da equipe comandada por Vojvoda. O encontro ocorreu última quinta-feira (12).

O experiente zagueiro de 37 anos passa férias no Ceará. Ele vem aproveitando o tempo livre para curtir pontos turísticos ao lado da família e amigos. Em registros recentes nas redes sociais, o jogador exibiu momentos em um parque aquático na praia de Porto das Dunas, no município de Aquiraz.

Atualmente, David Luiz aguarda uma definição sobre o seu futuro no Flamengo. Com contrato até o dia 31 de dezembro, o zagueiro espera uma sinalização da nova diretoria rubro-negra para saber se fica ou deixa o clube carioca.

Ao todo, o camisa 23 soma 132 jogos jogos pelo Flamengo, com quatro gols e duas assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.