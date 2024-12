Herói do jogo da salvação do Atlético, Rubens alerta como prefere atuar

O jogo entre Atlético e Athletico-PR, na última rodada do Campeonato Brasileiro, teve grandes emoções. Afinal, com as vitórias de Fluminense e Bragantino, quem cairia para a segunda divisão sairia necessariamente no duelo na Arena MRV. Afinal, o Galo venceu por 1 a 0. Com gol de um herói improvável: Rubens.

Coringa há algum tempo no clube mineiro, Rubens foi formado na base como meia, mas jogou, na maior parte do tempo, como lateral-esquerdo. No entanto, ele tem suas preferências e destaca o que pretende fazer em 2025.

“Eu prefiro sim, não vou negar. Prefiro jogar onde eu joguei hoje (domingo), porque ali consigo apoiar um pouco e ajudar bastante na defesa, como foi hoje. Me sinto mais à vontade sim atuando na posição de hoje”, afirmou Rubens após a última partida da temporada.

Em 2024, Rubens jogou pelo Atlético 36 vezes, sendo 19 como titular e 17 saindo do banco de reservas. Ele marcou três gols na temporada e deu duas assistências.

