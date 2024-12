Perto de despedida, Adriano Imperador declara: ‘Ficha ainda não caiu’

Adriano fará despedida, neste domingo, no Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo)

A “Última Batalha do Imperador” se aproxima a cada dia. Adriano fará sua despedida, neste domingo, às 17h, no Maracanã. O evento reunirá de um lado o Flamengo, clube que o revelou, e, do outro, seus amigos da Itália, onde defendeu a Inter de Milão e foi reverenciado, recebendo a alcunha que passou a acompanhá-lo.

Aliás, a grande maioria já chega ao Rio neste sábado e, às 13h30, acompanhados do anfitrião, visitarão o Pão de Açúcar e, em seguida, irão conhecer a Cidade do Samba. Adriano já revelou ansiedade para o jogo festivo.

“Falta pouco, meu Deus! É até difícil falar o que estou sentindo. Minha vida toda é guiada pelo futebol e, agora, estou fazendo oficialmente minha despedida. Sou meio chorão e espero conseguir me segurar no dia. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos os amigos que confirmaram presença neste evento. Cada um deles teve uma importância única na minha carreira. Sem falar que vou reencontrar a Nação novamente no Maracanã. A ficha ainda não caiu”, disse Adriano.

Os times

Pelo Rubro-Negro, além de seu ídolo Zico, que o comandará à beira do campo nesta despedida, os craques Romário, Petkovic, Vagner Love, Aloísio Chulapa, Júlio César, Juan (zagueiro), Ronaldo Angelim, Edílson, Léo Moura, Emerson Sheik, Djalminha, Zé Roberto, Beto, Athirson, Toró, Reinaldo, Hugo, Marcelo Leite, Diego Ribas e Pedro. Carlinhos, Marcelo Salles e Nélio estarão na comissão.

Do lado italiano – Adriano defenderá um time em cada tempo – estarão Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Dida, Aldair, Lucas Leiva, César, Gilberto, Zé Elias, Fábio Simplício, Ruy, Ibson, Fábio Júnior e Hernanes. Aliás, o ex-meia Zinho será um dos nomes da comissão técnica da equipe.

Ingressos

Por fim, para assistir de perto os craques, os ingressos seguem à venda pelo site oficial do evento (despedidadoadriano.com.br). Aliás, os setores Norte e Sul saem a R$ 75, Leste Superior a R$ 80, Leste Inferior a R$ 90, Oeste Inferior a R$ 95 e Maracanã Mais a R$ 500. Além disso, há o direito à meia-entrada em todos os setores e o sócio-torcedor do Flamengo ainda tem 50% de desconto.

