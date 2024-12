Mãe de possível filha de Neymar se pronuncia sobre recusa de DNA

A modelo húngara Gabriella Gaspar se pronunciou após as notícias de que ela estaria se recusando a coletar e enviar o material genético da filha, que ela garante que o pai é Neymar. Mas ela informou que aguarda os documentos necessários para levar a garota à clínica.

“Nunca recusei um teste de DNA. Ma seu e meus advogados aguardamos os documentos para irmos ao laboratório. Eu nunca menti e nunca mentirei. O pai da minha filha é Neymar, e ninguém pode mudar isso”, afirmou.

Gabriella reafirma que Jazmin Zoé, de 10 anos, é filha de Neymar. Ela nasceu, segundo a modelo, após um breve envolvimento com o craque do Al-Hilal. A mulher garante que ficou com Neymar em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013, após uma vitória da Seleção Brasileira.

Ela entrou na justiça para pedir o reconhecimento de paternidade. Neymar já teria, inclusive, feito a coleta do material genético. No entanto, de acordo com o jornalista Léo Dias, a modelo se recusa a enviar o material.

Neymar já é pai de três filhos: Davi Lucca, de 12 anos; Mavie, de 1 ano; e Helena, de 5 meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.