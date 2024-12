Saiba como está o ranking da CBF após término da temporada 2024

A CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o Ranking Nacional de Clubes 2025 (RNC) e apresentou mudanças. O Flamengo se manteve na liderança pelo quinto ano seguido. O clube do Rio de Janeiro, afinal, apresenta 16.996. Entre os feitos deste ano, está a conquista da quinta Copa do Brasil.

O Rubro-Negro carioca, afinal, está à frente do São Paulo, com 14.832 pontos, e do Palmeiras, que tem 14.536 pontos. Aliás, estão atrás da dupla paulista o Corinthians, com 13.802 pontos e o Atlético-MG, que soma 13.713. O Verdão, aliás, perdeu posição para os tricolores paulistas.

Por ser o campeão brasileiro, o Botafogo, afinal, saltou seis posições e ocupa a oitava posição, com 11.652 pontos. O ranking, aliás, leva em consideração o desempenho do clube nos últimos cinco anos das quatro primeiras divisões nacionais e da Copa do Brasil.

Por fim, o rebaixado para Série B, o Athletico ocupa a sexta posição, enquanto o Fluminense, que brigou contra a queda até a última rodada do Brasileirão, está na sétima colocação.

Ranking Nacional dos Clubes:

1º)Flamengo – 16.996

2º) São Paulo – 14.832

3º) Palmeiras – 14.536

4º) Corinthians – 13.802

5º) Atlético-MG – 13.713

6º) Athletico-PR – 13.464

7º) Fluminense – 12.058

8º) Botafogo – 11.652

9º) Fortaleza – 11.616

10º) Grêmio – 11.531

11°) Bahia – 11.387

12°) Internacional – 10.367

13°) América-MG – 9.535

14°) Bragantino – 9.436

15°) Vasco – 9.356

16°) Santos: 9.264

17°) Atlético-GO – 9.192

18°) Juventude-RS – 8.864

19°) Cruzeiro – 8.227

20°) Cuiabá – 8.160

