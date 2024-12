?Vamos colocar até aquele do Flamengo no muro de ídolos?, promete botafoguense

Um dos símbolos que o torcedor do Botafogo mais se orgulha é o muro de ídolos. Afinal, poucos clubes no mundo têm uma constelação de jogadores que representaram tão bem a instituição: Nilton Santos, Garrincha, Didi, Gerson, PC Caju, Jairzinho, Manga, Heleno de Freitas, Quarentinha, Túlio Maravilha, Loco Abreu e tantos outros. Nesta sexta-feira (13), porém, o Jogada10 ficou sabendo que haverá espaço para mais futebolistas.

Os campeões da Libertadores e do Brasileirão merecem a homenagem. Luiz Henrique, Almada, Savarino, Barboza, Gregore… É fácil, portanto, cravar quem estará lá. Mas haverá surpresas!

“Olha esse cenário e veja se há tristeza por conta do Mundial (exibindo as faixas de campeão). Vou pintar todo mundo no muro. Até o do Flamengo que não jogou. Como é o nome? (Pablo, responde o J10). Vai, sim”, decretou Heitor Lims, chefe da torcida organizada “Folgada”, aquela mesma do lendário Russão, no desembarque da delegação alvinegra, nesta sexta-feira, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim.

Galhofa ou não, promessa é dívida, bom lembrar!

Pablo e o muro

Pablo será devolvido ao Flamengo. Última opção para o setor, atrás dos suplentes Adryelson e Halter, o xerife chegou ao Mais Tradicional, no início desta temporada, após o Estadual, por empréstimo de um ano.

O zagueiro foi a campo por somente 28 minuto, na goleada do Botafogo sobre o Juventude por 5 a 1, em abril, no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No mesmo jogo, em sua estreia, ele se machucou. Antes e depois daquela data, continuou tendo lesões. Na sequência, não ficou mais à disposição do técnico Artur Jorge.

Localizado em frente à sede General Severiano, o muro foi coberto em razão das obras de revitalização do Caneção, casa de show que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No entanto, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, um torcedor do Botafogo replicou o espaço.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.