Mirassol responde presidente de federação após críticas de estrutura

O Mirassol postou uma indireta após a polêmica declaração do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, na última quinta-feira. O clube postou um vídeo em suas redes sociais destacando algumas de suas principais características e credenciais.

O time paulista enalteceu a estrutura do seu Centro de Treinamento, o investimento na base (que conta com categorias do sub-11 até o sub-20), o certificado de Clube Formador junto à CBF e as conquistas recentes em campo, com os acessos da Série D até a Série A, com direito a dois títulos.

MEU ÚNICO ?????MOR pic.twitter.com/Pvzz4Ith3Q — Mirassol (@mirassolfc) December 12, 2024

O vídeo, assim, se encerra com a alegação de que o maior patrimônio do clube é a sua torcida, com imagens do público no José Maria de Campos Maia. Em 2025, além de disputar a Série A pela primeira vez, o Mirassol irá completar 100 anos.

O Mirassol, afinal, foi o vice-campeão da Série B de 2024 e conquistou seu primeiro acesso à elite do Brasileirão. A equipe paulista subiu ao lado de Santos, Ceará e Sport. O time do interior de São Paulo chega à elite com projeto de sucesso. O clube, aliás, investiu pesado em um CT moderno e vem colhendo os frutos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.