Deyverson revela mágoa com o Palmeiras: ‘Saí triste’

Hoje no Atlético-MG, Deyverson marcou seu nome na história do Palmeiras em 2021, quando marcou o gol do título da Copa Libertadores sobre o Flamengo. Portanto, mesmo desacreditado por alguns torcedores, conseguiu um grandei feito com a camisa do Verdão. Com a trajetória em São Paulo, nutriu um carinho pelos alviverdes.

“Amo todos os palmeirenses. Muitos me criticaram, mas souberam ter paciência. Sempre fui esforçado, não entrava em atrito com torcedor quando me criticava e dizia que não merecia estar no Palmeiras”, disse em entrevista ao Podpah.

“Esperei o momento certo, fiz o gol da Libertadores, os caras me abraçaram, falaram comigo, muitos me pediram desculpa. Muitos ainda não gostam de mim, não tem problema, mas a maioria gosta. Sou muito agradecido a todos torcedores palmeirenses, que até hoje me apoiam e pedem minha volta”, revelou.

Contudo, Deyverson esperava um jogo de despedida quando saiu do Palmeiras para o Cuiabá, em 2022. Apesar de ter pedido essa homenagem, não aconteceu. Portanto, o jogador revelou que saiu triste.

“Só acho que da forma como eu saí, saí triste, porque deposito muito amor ao Palmeiras, mas não sinto o mesmo amor. Não a torcida, digo o clube. Depositei tanto amor, torci para serem campeões, do Brasileiro, e não senti que teve o jogo de despedida que queria ter. Implorei, mas não teve”, disse.

Sequência após a conquista continental

O jogador teve a liberação do Palmeiras mesmo antes do término do contrato, cerca de um mês, pois não estava nos planos da diretoria. Apesar disso, o atleta revelou que queria permanecer no clube onde foi campeão do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Paulistão.

“Eu acreditava que sim (que poderia acontecer algo), não sabia de clubes interessados e queria ficar ali. Tinha uma identidade. Depois do gol da Libertadores, eu tinha toda a esperança. Quando fiz o gol, eu e minha esposa estávamos no meio do campo chorando para caramba, depois de ser humilhado, apedrejado, exaltado, sem desmerecer ninguém”, desabafou.