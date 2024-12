Adriano se declara ao Flamengo: ‘Base de tudo’

Longe dos gramados desde 2016, Adriano Imperador se prepara para uma despedida à altura de sua carreira. No próximo domingo (15), haverá um jogo festivo em homenagem ao ídolo do Flamengo, no Maracanã. No evento, o ex-jogador receberá amigos que conquistou no clube da Gávea e na Inter de Milão, onde também marcou seu nome.

Com o Rubro-Negro, Adriano conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2009, sendo a figura principal do elenco. O ex-jogador surgiu para o futebol no clube e falou sobre esse sentimento. Perguntado sobre o que o Flamengo significa para ele, relembrou um pouco da trajetória.

“É tudo, cara. É criação, infância… Comecei muito cedo no Flamengo, com sete anos no futebol de salão, e foi a base para minha vida. Eu subi com 17 anos e com 18 já era convocado para a Seleção com a camisa do Flamengo. Foi a base de tudo, onde eu consegui conquistar uma condição profissional e com 19 para 20 anos já estava na Itália. As coisas aconteceram muito rápido”, disse Adriano em entrevista ao ge.

Relação de Adriano com a torcida do Flamengo

Além disso, “Didico” saiu do time da Gávea com o status de ídolo e com milhões de admiradores rubro-negros. Para ele, é uma relação que não tem explicação e um sentimento eterno.

“Não tem explicação. É um carinho muito grande. Até hoje, quando eu vou na rua, eles me idolatram. Quando o Flamengo perde também, eles falam: “Poxa, Adriano, brincadeira”. Mas eu não estou nem jogando mais (risos). Para você ver como eles se identificam e esse sentimento é eterno”, comentou.

Além de ídolo no time da Gávea, Adriano também se tornou um herói na Itália, atuando pela Inter de Milão. Inclusive, foram os interistas que apelidaram o brasileiro como “Imperador”.