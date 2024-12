Abel Ferreira adia férias para focar em planejamento para 2025

A semana após o término da temporada foi de trabalho para Abel Ferreira. O treinador do Palmeiras seguiu no Brasil para realizar o balanço de 2024 junto à diretoria e também já fez suas projeções para 2025, que será marcado pela disputa do Super Mundial de Clubes.

Nos últimos dias, Abel esteve em reunião com a presidente, Leila Pereira, e o diretor de futebol, Anderson Barros. Nos encontros, além das conversas sobre a última e a próxima temporada, também estava em pauta a logística para 2025 e as contratações.

Até o momento, o Palmeiras só fez uma grande movimentação no mercado, pelo atacante Facundo Torres, do Orlando City. O Verdão está confiante no acerto do uruguaio, mas enfrenta concorrência do Cruz Azul, do México.

Normalmente, a diretoria realiza as reuniões de balanço e planejamento durante a última semana de trabalho. Entretanto, como o Palmeiras estava na briga pelo título do Brasileirão, houve um adiamento nas conversas.

O restante do elenco e da comissão técnica saiu de férias na última segunda-feira (09), enquanto Abel iniciará as suas na próxima semana. A reapresentação do elenco alviverde está programada para o dia 06 de janeiro.

