Disposto a seguir no Brasil após se destacar no Criciúma, Bolasie revela planos para o futuro

Artilheiro do Criciúma logo em sua primeira temporada no futebol brasileiro, Yannick Bolasie se despediu do clube no último dia 11. O futuro ainda é incerto, mas se depender do atacante congolês, ele seguirá no país.

Nesta sexta-feira (13), Bolasie respondeu uma postagem no X (antigo Twitter) sobre a chance de permanecer em solo brasileiro:

“Acho que é bem provável que eu vá, eu amo isso aqui.”, iniciou o jogador africano.

Além de citar a experiência de viver no Brasil, ele aproveitou para estender o agradecimento além do clube que defendeu em 2024.

“Agradeci meus torcedores pelo meu clube, mas agora só quero agradecer a todos os fãs adoráveis no Brasil (incluindo os do Vasco). Esses 9 meses foram incríveis, vivenciei as diferentes culturas de todas as partes do Brasil e conheci pessoas maravilhosas. É exatamente o que eu pensava que seria quando cheguei!”, escreveu.

Você não vai continuar no Brasil em 2025? — Fé pra tudo ???????? (@libertados_12) December 13, 2024

“O Brasil é a casa do futebol, o amor e a paixão pelo jogo são diferentes aqui. Encontrei minha verdadeira diversão este ano e estou ansioso para 2025. As férias estão chegando, desejo a todos o melhor, aproveitem, continuem sorrindo e continuem sendo incríveis”, concluiu o congolês.

