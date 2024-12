Pedrinho menciona interessados na SAF do Vasco; três estão em acordo sigiloso

O Vasco, em campo, está de férias. Fora dele, as negociações envolvendo jogadores, um novo técnico e, principalmente, a aquisição da SAF no futebol do Cruz-Maltino seguem. Assim, nesta sexta-feira (13), o presidente Pedrinho revelou detalhes sobre os interessados em administrar o clube.

Além disso, o presidente garantiu que o Vasco terá sustentabilidade até março de 2025, quando o Campeonato Carioca estará em sua final e o Brasileirão começará. Pedrinho afirmou que cinco grupos estão interessados na SAF, e três deles já assinaram um NDA, sigla em inglês para Non-Disclosure Agreement (Acordo de Confidencialidade).

LEIA MAIS: Vasco negocia com o Athletico troca entre Léo e o atacante Cuello

“A gente não pode especificar devido ao NDA. Tem três NDA’s assinados e mais dois interessados que não têm NDA. Esses três estão em fase de conhecimento. São muitos números, muitos dados, o contrato é gigantesco. Mas não houve nada, não teve nenhuma proposta financeira. Tem muita gente no mercado, e existe uma guerra de narrativa entre os próprios investidores”, relatou Pedrinho na entrevista.

“Quando tiver qualquer coisa avançada com um investidor, que eu puder, obviamente, falar sobre, serei o primeiro a comentar”, completou o dirigente ao canal fanático vascaíno.

Pedrinho revelou detalhes sobre busca por técnico no Vasco

Por outro lado, Pedrinho falou abertamente sobre a busca por um técnico. Além da reunião marcada com Renato Gaúcho, o clube também buscou informações sobre Pedro Caixinha e Luís Castro. No entanto, as tratativas não foram bem-sucedidas.

“Me assustam os números e a dificuldade de encontrar um treinador. Estamos em busca. É muito escasso, todo mundo sabe os nomes disponíveis. Todos os clubes que procuram treinador no nível que a gente procura estão nos mesmos nomes. Não posso falar muito, mas estamos em busca e conversando”, concluiu o presidente Pedrinho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.