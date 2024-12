Vaquinha da torcida do Corinthians ultrapassa R$ 30 milhões e se aproxima de salário anual de Memphis

Expectativa da torcida é que valor seja quitado até maio do ano quevem - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A campanha de arrecadação da torcida do Corinthians completou 17 dias no ar e segue surpreendendo. Nesta sexta-feira (13), a vaquinha alcançou a marca de R$ 30 milhões doados para o pagamento do financiamento da Neo Química Arena.

O valor ainda é distante dos R$ 700 milhões, que é objetivo da campanha. Entretanto, com a quantia já arrecadada pela torcida, o Timão poderia fazer alguns investimentos no mercado ou já deixar umas contas pagas por um bom tempo.

Principal estrela do elenco, Memphis Depay poderia ter dez meses de salário quitado para 2025. Estima-se que holandês receba R$ 3 milhões por mês. Com isso, faltariam “apenas” R$ 6 milhões para que toda a próxima temporada do atacante já estivesse paga.

No momento, a média diária de doações é de aproximadamente R$ 1,7 milhões. Isso é exatamente o valor do salário do atacante Yuri Alberto, que prometeu ficar para 2025. A quantia arrecadada é o suficiente para pagamento de um valor mensal por dia.

Além disso, seria o suficiente para o Corinthians ir ao mercado em busca de reforços para a equipe. Os R$ 30 milhões são maiores que o valor de mercado do goleiro Mycael, do Athletico, destaque mesmo em meio ao rebaixamento do Furacão ou atacante paraguaio Alex Arce, por exemplo. De acordo com o site TransferMarket, a dupla custa 4 milhões de euros cada, o que dá cerca de R$ 25 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.