Três times brigam pelo título em última rodada do Argentino

No próximo domingo (15), o Campeonato Argentino conhecerá seu campeão na disputa onde três equipes seguem vivas pela taça: Vélez Sarsfield, Talleres e Huracán. Ou seja, já existe a certeza de que os clubes mais populares do país (Boca Juniors e River Plate) vão passar o segundo semestre de 2024 em branco.

No panorama de momento, o Vélez é quem conta com as melhores condições de alcançar a glória e interromper jejum que dura uma década. Jejum esse, aliás, que poderia ter sido interrompido há três dias atrás. Entretanto, o Fortín perdeu para o Central Córdoba, por 1 a 0, a decisão da Copa Argentina.

Com 48 pontos, a representação de Liniers está empatada com o Talleres em unidades. Mas o primeiro critério de desempate no Argentino é o saldo de gols, ponto onde o Vélez Sarsfield está com larga vantagem (20 a oito, mais precisamente). Assim, o Vélez entra com a segurança de, em caso de vitória, só perderia o título em um surreal cenário onde os cordobeses vençam o Newell’s Old Boys com 14 gols de vantagem a mais do que o próprio Vélez.

A terceira força

Quando se olha para a tabela, é possível pensar que o Huracán, com 46 pontos e em terceiro, tem o cenário mais complexo. Porém, na última rodada, o oponente do Globo será justamente o Vélez Sarsfield, às 19h30 (de Brasília), no José Almalfitani.

Ou seja, a representação de Parque Patricios precisa ganhar do atual ponteiro e torcer por uma derrota (ou até mesmo empate) do Talleres contra o Newell’s. Isso porque, caso ambos se igualem em 49 pontos, os Quemeros levam vantagem no saldo de gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.