Santos não desiste de Gabigol e sonha com ‘cerejas do bolo’

Após a conquista da Série B em 2024, o Santos está em busca de grandes nomes do futebol para o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Portanto, o clube não descartou um possível acordo com Gabigol, que deixou o Flamengo após cinco anos.

“O Gabigol não é carta fora do baralho”, afirmou o presidente no programa Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília.

Aliás, além da possível repatriação do jogador, o Peixe quer contar com atletas com mais visibilidade para tentar montar um elenco competitivo. Assim, o Alvinegro mostrou interesse em Tiquinho Soares, do Botafogo, e deve formalizar proposta nos próximos dias. O time da Vila também mostrou interesse por Dudu, ex-Palmeiras, que fechou com o Cruzeiro.

“O Santos discute alguns jogadores que serão a cereja do bolo. Uma ou duas”, afirmou o dirigente.

A barca da equipe tem uma lista extensa, afinal, 20 jogadores não permanecerão em Santos no próximo ano. A intenção com a negociação dos nomes é abrir espaço na folha salarial do clube para novos jogadores reforçarem o elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.