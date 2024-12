Battaglia, do Atlético-MG, entra na mira do River Plate

Após cair para o Atlético-MG na semifinal da Libertadores 2024, o River Plate pode investir no volante do clube mineiro, o argentino Rodrigo Battaglia. Assim, a intenção do clube é reforçar a equipe para o torneio continental da próxima temporada.

O interesse no jogador vem de um pedido pessoal do treinador Marcelo Gallardo, que retornou ao comando da equipe em agosto deste ano. Apesar disso, ainda não houve uma proposta oficial para o atleta. A informação é da TyC Sports, da Argentina.

Portanto, para contratar o jogador, “El Millionario” terá que desembolsar uma grana para o Galo. Afinal, o volante possui contrato com o Alvinegro até dezembro de 2025 e, além disso, foi titular da equipe de Gabriel Milito durante o ano.

Battaglia chegou ao Atlético-MG em abril de 2023 e, desde então, fez 56 jogos pelo clube mineiro e marcou quatro gols. O zagueiro conquistou o título Estadual na temporada e bateu na trave duas vezes, já que foi vice na Copa do Brasil e Libertadores, após derrotas para Flamengo e Botafogo, respectivamente.

