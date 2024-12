Internacional x Fluminense, pela final da Copinha feminina: onde assistir e escalações

Pela grande final da Copinha feminina 2024, Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), em São Paulo. O Colorado avançou após eliminar a Ferroviária nos pênaltis. Enquanto isso, o Tricolor carioca derrotou o Santos por 2 a 0 na semifinal. Ambas as equipes buscam o título inédito na segunda edição do torneio. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão através da Bandsports, Record News, YouTube Paulistão, CazéTV e Rede Vida+.

Como chega o Internacional

As Gurias Coloradas estão invictas na competição. Assim, na fase de grupos venceu todos os confrontos – Bragantino, São Paulo e Vila Nova, finalizando com 100% de aproveitamento e na terceira colocação. Posteriormente, triunfou sobre o Botafogo por 4 a 2 nas quartas de final e derrotou a Ferroviária nos pênaltis (5×4) após empate em 1 a 1 no tempo normal.

David da Silva, comandante do Inter, valorizou a campanha e destacou a importância do torneio: “Nós estamos muito agradecidos pelo convite para participar dessa competição, já que temos um calendário reduzido nas categorias de base do futebol feminino. Muito feliz por chegar até aqui. Não foi nada fácil. Caímos em um grupo com equipes que têm um bom desenvolvimento no futebol feminino”, disse.

Como chega o Fluminense

Da mesma forma que o adversário, o Tricolor carioca também chega de forma invicta para a decisão. Em seu caminho até a final passou de forma 100% na fase de grupos triunfando sobre Santos, América-MG e Sport, e terminou na quarta posição. Já no mata-mata, passou nos pênaltis sobre o São Paulo (4×3) após empate em 1 a 1 nos 90 minutos e venceu o Santos na semifinal por 2 a 0.

PC Rodrigues, do Flu, destacou a evolução da equipe: “É muito gratificante participar da Copinha. Na primeira edição, perdemos na primeira fase. Fizemos uma boa campanha, mas fomos eliminados pelo saldo de gols. Agora, nos preparamos bastante. Como o David falou, nosso calendário é pequeno, mas trabalhamos duro para chegar aqui e representar o Fluminense da melhor forma, alcançando a final”, opinou o técnico.

Internacional x Fluminense – Final da Copinha feminina

Data e horário: domingo, 15/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo

Internacional: Mari Ribeiro; Carla, Bianca Martins e Laura Rodrigues; Aninha, Marzia, Mika, Danny Teixeira e Gabi Inácio; Analuyza e Julieta. Técnico: David da Silva

Fluminense: Thaina; Leandra, Stefane, Luisa Rosa e Sophia; Julia Ferreira, Lamis e Mileninha; Adrielly, Rayka e Carioca. Técnico: PC Rodrigues

Árbitro: Edina Alves Batista (PR)

Assistentes: Neuza Ines Back e Marcela de Almeida Silva

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

