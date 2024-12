Após um ano de empréstimo defendendo as cores do Mirassol, mas sem muitas oportunidades, o zagueiro Henri, do Palmeiras, tem negociação encaminhada com o CRB. Portanto, para fechar negócio com o Galo da Praia, deve rescindir contrato com o clube alviverde.

O acordo com o time alagoano tem duração de um ano, com opção de renovação por mais uma temporada. Segundo o ge, apenas detalhes burocráticos, como assinatura do contrato e realização de exames, precisam ser resolvidos para oficializar o acordo.

Porém, na negociação, o Palmeiras deve manter uma porcentagem dos direitos de Henri, de 22 anos. Até o momento, o jogador tem contrato com o clube paulista até abril de 2025. Pouco aproveitado, atuou em apenas três partidas com o time profissional, todas em 2021.

Cria da Academia, em empréstimo de um para o North Texas SC em 2023, atuou nos Estados Unidos em 26 jogos e marcou dois gols. Posteriormente, ao retornar ao Brasil, foi para o Mirassol novamente como empréstimo. No Leão, atuou em apenas uma partida, pela Série B, onde jogou apenas sete minutos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.