Botafogo termina 2024 com o maior número de sócios entre os rivais cariocas

Na lista nacional, o Botafogo subiu para a sexta colocação. Assim, os treis primeiros do ranking são Palmeiras com 197.327, Atlético-MG com 113.169 e Internacional com 107.265. Na sequência, Grêmio e Cruzeiro aparecem, com 98.153 e 81.004, respectivamente. O ge divulgou os números.

Com o término da temporada e dois títulos no bolso, o Glorioso está de férias e retorna aos gramados em janeiro de 2025. O primeiro desafio será pela fase de grupos do Campeonato Carioca, contra o Maricá, no dia 11.