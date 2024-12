Presidente do Atlético-GO não recua e retruca críticas de Gustavo Campanharo

“Foi um jogador de rede social, tecnicamente não foi o que esperávamos e em nenhum momento foi melhor que os demais jogadores da posição. Somos profissionais no tratamento e no cuidado com jogadores, será que se o clube fosse como ele disse, algum jogador viria pra cá, ou iria continuar aqui?

Temos responsabilidade e assumimos nossas decisões, oferecemos a ele o tratamento médico com nossos especialistas e ele optou por pagar uma cirurgia em particular, foi uma decisão dele que não teve a nossa aprovação. Muitos outros que estiveram aqui esse ano não apresentaram um bom desempenho, ficaram fora das convocações e não entraram em campo, tenho certeza de que eles não vão publicar cartas, mas vão fazer reflexões sobre o que podem melhorar para as próximas temporadas.

As decisões tomadas pelos treinadores são de responsabilidade deles, sempre estarei aqui pra proteger os interesses do clube. O Atlético Goianiense é um clube de pessoas sérias e de caráter, jamais vamos manchar a nossa reputação e o nome do clube por causa de uma pessoa ou outra”.