Cruzeiro opta por não exercer compra de Gabriel Veron e segue de olho no mercado

Gabriel Veron não seguirá no Cruzeiro em 2025. O clube mineiro optou por não exercer a compra do jogador, emprestado pelo Porto-POR até o fim deste ano. A possibilidade de um novo empréstimo não interessou aos mineiros, que decidiram não acionar a cláusula de compra estipulada em 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação atual)

A definição pelo lado celeste não chega a ser uma surpresa em razão do baixo aproveitamento do jogador, que chegou à Toca quando a gestão da SAF era de Ronaldo Fenômeno. Contudo, ele sofreu uma fratura no pé direito ainda em janeiro, na pré-temporada, após exercício de força para impedir lesões musculares.

Sua estreia ocorreu em abril, e logo a torcida pôde conferir de perto o potencial do atleta, que viveu seu melhor momento quando sofreu uma lesão muscular, em julho. Foram seis gols e duas assistências em 35 jogos.

Embora precise acertar seu futuro no clube português, onde não espaço para atuar, Veron não retornará para a Europa neste fim de ano. A tendência é a de que ele seja oferecido a alguns clubes, entre eles alguns brasileiros.