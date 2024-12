Emprestado ao Grêmio, Soteldo desperta interesse no Cruzeiro

O atacante Soteldo está emprestado pelo Santos ao Grêmio até o fim do mês de dezembro. A permanência do venezuelano de 27 anos no elenco tricolor é dúvida para a próxima temporada. Isso porque há dois fatores: concorrência e valor para comprar. O Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador e pode avançar nas negociações. A informação é do portal ‘Ge’.

O venezuelano agrada a alguns membros da diretoria e comissão técnica do Cruzeiro. No entanto, até o momento, o clube mineiro ainda não fez proposta ao atleta. O ex-jogador Roberto Gaúcho garantiu, através da rede social, que o atacante está assinado com a Raposa. Roberto estava participando de um evento de patrocinadores na Toca da Raposa 2.

Para permanecer com Soteldo, o Grêmio teria que comprá-lo por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual). O Santos tem desejo de vender e aguarda posição do Tricolor Gaúcho. Segundo o Peixe, o Cruzeiro ainda não procurou o clube para abrir negociações pelo atacante.

LEIA MAIS: Novos dirigentes do Grêmio detalham busca por um técnico: ‘Não temos prazo’

Pelo Grêmio, Soteldo atuou em 41 partidas nesta temporada, com sete gols e quatro assistências. No Santos, o venezuelano tem contrato até junho de 2027. O atleta está fora dos planos do clube paulista para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.

O Cruzeiro, por sua vez, está no mercado em busca de reforçar o setor ofensivo. Além do interesse em Soteldo, a Raposa está em processo de negociação com Gabigol e Dudu, ambos sem clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.