Entenda a programação e dúvidas do São Paulo para a pré-temporada

O São Paulo já definiu como será o seu planejamento para a pré-temporada de 2025, que será realizada nos Estados Unidos. O elenco irá se reapresentar no CT da Barra Funda no dia 8 de janeiro, mas o clube também ofereceu uma segunda possibilidade para os atletas.

Isso porque muitos jogadores estão curtindo ou ainda vão aproveitar as férias nos Estados Unidos. Assim, o São Paulo deu a opção dos atletas se reapresentarem diretamente na Flórida ao invés de terem de voltar ao Brasil. Como os exames, que costumam acontecer durante a pré-temporada, já foram realizados, o Tricolor não precisará que seus atletas sejam testados clinicamente antes de iniciar os trabalhos.

A única incógnita neste momento é em relação ao Campeonato Paulista. Isso porque o São Paulo ficará nos Estados Unidos até o dia 19 de janeiro, enquanto o Estadual começa no dia 15. O Tricolor já avisou que não vai encurtar a pré-temporada e vai se preparar até a data estabelecida.

Assim, o clube aguarda uma posição da Federação Paulista sobre isso. Um dos acordos que o São Paulo tenta com a entidade é adiar as primeiras duas rodadas. Como o Tricolor se classificou direto para a fase de grupos da Libertadores, a diretoria sugeriu que a equipe pagasse os jogos atrasados durante os embates das fases preliminares do torneio continental.

Outra opção é que alguns jogadores retornem mais cedo dos Estados Unidos para disputar o Estadual, com os principais atletas ficando na Flórida. Assim, o Tricolor faria uma mescla com jogadores do Sub-20. Contudo, esta opção pode ser um problema, já que o São Paulo também estará envolvido na Copinha.

Os jogos do São Paulo nos Estados Unidos

O São Paulo disputará dois jogos de pré-temporada nos EUA, participando do torneio chamado FC Series. O primeiro compromisso do Tricolor em solo norte-americano será no dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já a segunda partida está marcada para o dia 19 de janeiro, às 17h (de Brasília), contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

