Artur Jorge sobre proposta do Qatar: ‘Muito tentadora’

A presença de Artur Jorge no Botafogo pode se tornar, em breve, apenas uma boa lembrança. Afinal, o técnico que fez história no Glorioso conquistando a Libertadores e o Brasileiro de 2024 pode deixar o clube para trabalhar no Qatar.

Ao desembarcar no Aeroporto Sá Carneiro, na bela cidade do Porto, em Portugal, o técnico declarou que a oferta do clube catari existe desde antes da semifinal da Libertadores. Entretanto, ele preferiu não se concentrar nesse assunto na ocasião porque priorizou a busca pelos troféus.

“As propostas são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas nunca me debrucei sobre elas porque queria ganhar títulos. Tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”, disse.

A princípio, Artur Jorge descarta a possibilidade de retorno ao futebol de Portugal.

“As probabilidades estão mais para fora (país estrangeiro)”, afirmou.

Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. No entanto, o Al-Rayyan já se mostrou disposto a pagar a multa prevista pela quebra de contrato. Portanto, dependendo do avanço da negociação, Artur Jorge poderá retornar com as malas para o país onde o Botafogo jogou a Intercontinental contra o Pachuca no Qatar.

Se isso acontecer, o dono do Botafogo, John Textor, que vem sendo festejado pelos torcedores alvinegros, perderá mais um treinador para o futebol árabe – tal como ocorreu com Luís Castro, que foi para o Al-Nassr em julho de 2023.

