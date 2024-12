Edmundo brilha em jogo com ídolos do Vasco no Ceará

Ídolo Edmundo foi destaque de jogo de veteranos do Vasco no Ceará - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo YouTube)

O ex-atacante Edmundo, ídolo histórico do Vasco, participou de uma partida festiva em Juazeiro do Norte, no Ceará, neste sábado (14). Ao lado de outros jogadores com passagens pelo clube, o ex-jogador, de 53 anos, enfrentou o time do Cariri FC e brilhou, marcando dois gols.

A partida terminou com vitória dos vascaínos por 5 a 1. Além do Animal, principal figura do clube na conquista do Campeonato Brasileiro de 1997, o time contou com Odvan, Mauro Galvão, Válber, Luisinho, Alex Oliveira, Nasa, Carlos Alberto e Zé Roberto.

Os gols do jogo foram de Zé Roberto, Edmundo (2), Marcelão e Alex Oliveira. Após sair da Band em 2023, Edmundo, que há anos exerce a profissão de comentarista esportivo, hoje em dia dá suas opiniões em seu próprio canal no Youtube.

