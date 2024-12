Lucas Braga retorna ao Santos após passagem pelo Japão

O atacante Lucas Braga estará de volta ao Santos em 2025, já que o Shimizu S-Pulse, do Japão, decidiu não exercer a opção de compra do jogador. Durante o período de empréstimo, Braga ajudou o clube japonês a conquistar o acesso, mas não demonstrou interesse em permanecer no país. Ele busca um projeto esportivo mais competitivo e já tem reapresentação marcada no Peixe, com previsão de integrar o elenco para a disputa da Orlando Cup, em janeiro.

Na J-League 2, Lucas Braga disputou 35 jogos, marcando 8 gols, além de ter atuado em uma partida pela Copa do Imperador. Durante toda a temporada, somou 2.301 minutos em campo, ficando fora de apenas três jogos.

Lucas Braga estreou em 2019 no Peixe

Com contrato válido até abril de 2026, Lucas Braga tem história no Santos, onde atua desde 2019. Apesar disso, em entrevista ao programa Esporte por Esporte na última sexta-feira (13), o presidente Marcelo Teixeira mencionou que o clube consideraria negociá-lo caso surgisse uma proposta interessante.

O atacante, que tem 28 anos e é natural de São Paulo, iniciou sua trajetória nas categorias de base do J. Malucelli. Em seguida, passou pelo Batel, destacou-se no Luverdense e foi emprestado ao Vila Nova antes de ser adquirido em definitivo pelo Santos em 2019. No mesmo ano, em resumo, teve passagens por empréstimo ao Cuiabá e à Inter de Limeira.

Após sua estreia oficial no Santos, Lucas Braga se consolidou e chegou a disputar a Libertadores de 2020. Ao longo de sua trajetória no clube, jogou até como lateral antes da saída para o ao Shimizu S-Pulse. Até o momento, ele acumula 200 partidas pelo Peixe, com 18 gols e 12 assistências.

