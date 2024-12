Romário exalta despedida do do Imperador: “Muitas alegrias”

Romário é uma das estrelas do jogo de despedida do Adriamo - (crédito: Foto: Reprodução )

Um dos maiores ex-atacantes da história do futebol mundial, Romário rasgou elogios a Adriano Imperador, que se “despede” oficialmente dos gramados neste domingo (15). Vale lembrar que será uma partida festiva, entre jogadores ligados ao Flamengo contra aletas ligados à Itália, onde Didico ganhou o apelido de Imperador e ficou eternizado na história da Internazionale.

Romário afirmou que não se lembra de uma história engraçada com Adriano, mas elogiou muito a carreira do Imperador. O Baixinho mostrou-se honrado por poder “representar o Flamengo” ao lado de nomes como Zico, Bebeto, Petkovic, Athirson. Edilson e Sávio.

“No momento não me lembro (de uma história envolvendo ambos), mas ele é um cara com muita história. Deu muita alegria para muita gente. É uma honra poder participar deste momento. A resenha é melhor do que muitos jogos em si, mas hoje a partida é mais importante, é a luta última do Imperador”, comentou Romário.

O Baixinho defendeu o Flamengo entre 1995 e 1999, conquistando dois Cariocas, uma Mercosul, entre outros. Romário é o quarto maior goleador da história do Fla, com 204 gols em 241 jogos. Adriano, por sua vez, debutou pelo Rubro-Negro em 2000. Portanto, as trajetórias de ambos quase se entrelaçaram no clube.

Adriano teve duas passagens pelo Flamengo. A primeira durou apenas um ano, mas já deixou o Fla vencedor da Copa dos Campeões. Ele retornou ao 2009, quando foi artilheiro protagonista do título do Brasileirão. Assim, tirou o time de uma fila de 17 anos. Além dos títulos, Imperador entrou na história do clube pelos 46 gols e pelo amor incomparável ao Fla.

Além de ser ídolo no Flamengo e na Inter de Milão, Adriano jogou ainda no São Paulo, Corinthians, Roma, Parma, Atlético-PR e Miami United. Este, inclusive, foi seu último time profissional, em 2016. Imperador também conquistou títulos pela Seleção Brasileira. Aliás, marcou o gol do título da Copa América de 2004, sobre a Argentina, no último minuto.

