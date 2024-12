Diego Ribas de volta ao Flamengo? Ex-jogador comenta chance

O ex-meia Diego Ribas, uma das estrelas da despedida de Adriano Imperador, comentou sobre a possibilidade de assumir uma função no Flamengo. Neste domingo (15), dia que o Imperador se despede do Manto, o ex-atleta, campeão da Libertadores duas vezes pelo Fla, revelou se houve convite para assumir algum cargo no clube.

Segundo ele, existiu convite por parte de um dos candidatos à presidência do Rubro-Negro. Diego, porém, descarta a possibilidade por agora, mas desejaria trabalhar no ex-clube no futuro.

“Existiu realmente (convite). Eu acredito que a chance de eu trabalhar no futebol um dia é muito grande. Mas acredito que isso vai acontecer no momento certo. Estou muito feliz fazendo o que eu tenho feito como mentor, palestrante, comunicador. Tive muita autonomia na minha agenda para eu fazer o que eu queria. Eu creio que isso vai acontecer num momento certo. As portas estarão sempre abertas para conversar, trocar ideias com aqueles que queiram o bem do Flamengo. Independente de nomes, chapas, eu quero também o bem do Flamengo. Tive uma história muito autêntica, muito profunda e obviamente aprendi muito dentro dessa experiência que eu tive. Então meu desejo fica que o Bap (Luiz Eduardo Baptista, presidente eleito) seja muito feliz pelo Flamengo”, revelou o ex-jogador.

Diego elogia presidente eleito

Diego revelou, então, que ainda não conversou com Bap. No entanto, elogiou o presidente eleito, que assume a função no começo de 2025.

“Desde que o Bap foi eleito, não conversei com ele. Provavelmente conversaremos. Tivemos muito contato na gestão do Bandeira (de Mello, ex-presidente) e depois na gestão do (Rodolfo, atual presidente) Landim também. Flamengo está em boas mãos”, disse o ex-jogador.

Por fim, ele revelou que não consegue precisar quando deverá assumir função no Flamengo, já que sua atual vida extracampo vem rendendo frutos.

“Não tenho. Tenho muito claro o que eu tenho feito, agora com um propósito muito grande: agregar na vida das pessoas de alguma forma. E tenho conseguido e estou muito feliz com isso. O feedback das pessoas de tudo o que está acontecendo é extraordinário. Então não tem tempo certo, eu creio que os sinais dirão e eu vou entender muito bem”, encerrou.

