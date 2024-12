Vai virar a casaca? Fluminense inicia conversas por Tiquinho, do Botafogo

No Botafogo, Tiquinho Soares foi artilheiro, ganhou música, virou xodó e tornou-se um símbolo da galera alvinegra. Mesmo com uma queda de rendimento na segunda metade de 2023 e a reserva em 2024, a torcida seguiu entoando seu nome nos estádios pelo Brasil e pela América do Sul. Porém, em 2025, o camisa 9 pode virar a casaca e defender o Fluminense. A informação é jornalista Ricardo Mazzela e do site “ge”.

Como John Kennedy está na iminência de reforçar o Pachuca (MEX), o Tricolor prioriza a chegada de um centroavante, e Tiquinho é a bola da vez nos corredores das Laranjeiras. Assim, o Fluminense deu o primeiro passo e já abriu as conversas com o estafe da fera. No momento, no entanto, ainda não há nenhuma negociação em curso.

Ainda na posição, Vegetti, do Vasco, também apareceu no radar e foi oferecido ao scout do Fluminense. Mas o Cruz-Maltino descartou vendê-lo. Kayzer, do Fortaleza, é outro nome que pode servir como opção nas demandas da comissão técnica do Tricolor.

Na última temporada, Tiquinho começou como titular, mas perdeu a vaga para Igor Jesus. Ele disputou 53 partidas, fez nove gols e ofereceu oito assistências aos companheiros. Pelo Glorioso, sagrou-se campeão brasileiro e da Libertadores.

Além do Fluminense, o Santos é outro clube que está de olho no centroavante cujo contrato com o Botafogo termina somente em 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.