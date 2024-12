Reinaldo tem sondagens, mas deseja ficar no Grêmio

Um dos jogadores do elenco do Grêmio com contrato no fim, o lateral-esquerdo Reinaldo tem sondagens de outras equipes e pode deixar o Tricolor. Segundo o estafe do jogador, porém, seu desejo é pela permanência no clube.

É o que informa o portal “Zero Hora”, em publicação deste domingo (15). A intenção do lateral de 35 anos é de seguir na capital gaúcha apesar do assédio de outros times. Com um departamento de futebol modificado, ainda haverá discussões acerca do futuro do atleta. O clube prioriza, aliás, a busca por um novo técnico, já que Renato Gaúcho deixou a equipe após dois anos no cargo.

Reinaldo está no Grêmio desde o começo de 2023, vivendo, então, sua segunda temporada pelo Tricolor em 2024. Neste ano, sofreu com críticas da torcida, muito por conta de seus altos e baixos ao longo dos jogos.

Já são 94 jogos de Reinaldo pelo Grêmio, com nove gols e dez assistências. Além dele, Diego Costa, Soteldo, Rodrigo Caio e os goleiros Rafael Cabral, Felipe Scheibig e Thiago Beltrame também possuem vínculo só até dezembro.

