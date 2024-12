Vargas, ex-Atlético, dispara: ‘Difícil entrar sempre perdendo’

Vargas deixou o Atlético após um 2024 de vice-campeonatos (Copa do Brasil e Libertadores) e luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para piorar, o centroavante chileno ainda teve que ler críticas de um outro ex-jogador do Galo: o ex-volante Rafael Miranda.

“Como o futebol é dinâmico, como um lance muda a vida de um atleta, de um clube, de um treinador. Vargas teria o contrato em branco para a renovação. (Gabriel) Milito estaria no Galo e entraria na galeria dos principais treinadores da história do Atlético”, escreveu, no Instagram, Miranda, com a imagem do chileno perdendo um gol contra o Botafogo, na final da Libertadores, há duas semanas, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Reserva, o jogador chileno, porém, marcou o gol do Atlético na derrota por 3 a 1 para os cariocas, no mês passado. E, claro, não deixou o seu crítico sem resposta, na rede social.

“Difícil também quando você só entra quando está perdendo e tendo sempre poucos minutos”, afirmou Vargas, na mesma postagem de Miranda.

O centroavante chegou ao clube carijó em novembro de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Em 165 partidas, marcou 33 gols e deu 15 assistências aos companheiros. Pelo Alvinegro, ganhou os seguintes títulos: Mineiro (2021, 2022, 2023 e 2024), Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021) e Supercopa do Brasil (2022). Agora, entretanto, sem contrato renovado, o jogador de 35 anos da seleção andina está livre no mercado.

