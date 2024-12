Despedida de Adriano também marca reencontros e nostalgia no Maracanã

Adriano se despediu oficialmente dos gramados no último domingo (15). O atacante reuniu craques do futebol mundial no Maracanã para um jogo que ficará para sempre na memória do Imperador. De um lado, ídolos e jogadores marcantes do Flamengo. Do outro, amigos que jogaram junto com Adriano no futebol italiano.

“Eu não tô nem acreditando, meu irmão. Meu ídolo sempre foi o Zico. O Romário e o Ronaldo também marcaram minha vida. Quando eu cheguei na Inter de Milão, o Ronaldo abriu as portas pra mim. São lágrimas de felicidade e amor. Quem me conhece sabe o meu coração e tudo que passei”, disse um emocionado Adriano.

Além dentro de campo, Adriano também proporcionou um pouco de nostalgia para os torcedores presentes no estádio. Diversos jogadores que estiveram presentes no título brasileiro de 2009 atuaram na despedida do Imperador. Petkovic, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Ronaldo Angelim, Toró, Juan (zagueiro) e Vágner Love. Emerson Sheik, afinal, também fez parte do elenco no início daquela temporada, mas saiu no decorrer do ano após proposta para se transferir para Arábia.

“(Sentiu saudades de jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã?) ah, sem dúvidas. Incrível, né? A torcida… Quando ele (Adriano) voltou em 2009, a gente já estava aqui. E ver a Nação cantando a música dele, ‘Imperador voltou’, nós também voltamos no tempo. Tinha alguns amigos daquele time em campo e deu para sentir a emoção de 2009 do dia da reestreia dele no Maracanã. Então, eu tenho certeza que quem também estava em campo aquele dia sentiu muita emoção”, disse Emerson Sheik, após o jogo de despedida de Adriano.

Império do Amor

Outro acontecimento marcante da partida foi o retorno do “Império do Amor”, como ficou conhecida a dupla entre Adriano e Vágner Love, que segue em atividade pelo Avaí na última temporada. Juntos, os dois atacantes formaram uma dupla de muitos gols no ataque rubro-negro e polêmicas fora de campo.

“Sem dúvidas (Império do Amor teria vaga no Flamengo hoje). A gente ia dar trabalho. Estou feliz demais de estar participando desse momento e reeditar essa dupla com ele (Adriano)”, brincou Vagner Love.

Apesar de marcante, foram apenas 18 partidas do Flamengo com os dois em campo, com dez vitórias, cinco derrotas e três empates. No entanto, de 36 gols pelo time no período, 27 foram da dupla: 15 de Adriano e 12 de Love. Com eles, o rubro-negro chegou até as oitavas de final da Libertadores em 2010. Posteriormente, Adriano retornou para o futebol italiano, onde atuou pela Roma, e Love voltou para o CSKA Moscou, da Rússia, clube pelo qual havia sido emprestado ao time carioca.

Revelado pelo Flamengo, Adriano, aliás, também se tornou ídolo na Itália, mais precisamente na Inter de Milão, quando ganhou o apelido de Imperador. Além do time italiano e carioca, o craque, aliás, acumula outras equipes na carreira, como Fiorentina, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico-PR.

