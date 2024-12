Augusto Melo nega Pogba no Corinthians: ‘Não existe nada’

Augusto Melo descarta Pogba no Corinthians - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)

A torcida do Corinthians se agitou bastante na última semana, após os rumores que Paulo Pogba poderia chegar no Parque São Jorge em 2025. Contudo, a contratação do francês não passa pela cabeça do Timão neste momento. Quem confirma é o próprio presidente do clube, Augusto Melo.

O mandatário, durante um evento no CT Joaquim Grava, falou sobre a possibilidade da chegada de Pogba. Segundo o dirigente, não existe nenhuma negociação com o francês.

“Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim. Sempre deixei muito claro que estamos conversando direto, eu e o Fabinho (Soldado) junto com a comissão. Se houver alguma necessidade em uma posição, não vamos medir esforços para qualificar ainda mais nosso elenco em 2025”, disse Augusto Melo, em entrevista à Rádio Craque Neto.

Mais do que Pogba, o Corinthians não tem interesse em outro meio-campista. O clube vê o setor bem servido de jogadores e considera o investimento um risco alto pelo período de inatividade do francês e pelos casos extracampo.

Quando surgiu o rumor de Pogba no Corinthians

O rumor que Pogba poderia chegar ao Parque São Jorge começou em uma entrevista com Luva de Pedreiro, no programa The Noite, comandado por Danilo Gentili. O influencer fez uma ligação de vídeo com o francês, que por sua vez, disse que gostaria de atuar no Corinthians ao lado de Memphis Depay.

Pogba está livre no mercado após rescisão de contrato com a Juventus, da Itália. Contudo, ele está cumprindo punição de uso de doping até março de 2025. O francês atuou com Memphis no Manchester United, nos anos de 2016 e 2017. Ambos ficaram amigos depois da passagem pelo clube da Inglaterra.

O sucesso de Memphis Depay e a perspectiva de um 2025 promissor animam o Corinthians para arriscar na próxima temporada. Afinal, com a disputa da Libertadores e o crescimento do holandês, o Timão espera conseguir atrair outros jogadores de calibre mundial para vir atuar no Parque São Jorge.

Apesar das dificuldades financeiras e da incerteza sobre a continuidade de Augusto Melo na presidência, o Corinthians tem traçado um audacioso plano para os próximos anos. Aliás, a ideia é ter um reforço de peso por ano e manter o elenco competitivo em todas as temporadas. Assim, Pogba não aparece como totalmente descartado no Timão.

