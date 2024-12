Mário Bittencourt explica possíveis saídas no elenco do Fluminense para 2025

O presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, concedeu uma coletiva para fazer um balanço da temporada de 2024 e projetar o futuro. Com isso, o mandatário explicou que dois jogadores devem deixar o clube carioca em breve: John Kennedy e Diogo Barbosa.

O lateral-esquerdo teve uma proposta mais vantajosa do lado financeiro e esportivo, visto que o Leão do Pici disputará a Libertadores.

“Sobre Diogo Barbosa, surgiu uma proposta do Fortaleza muito mais vantajosa para ele. O Marcelo Paz me ligou pedindo autorização para negociar, consultei a comissão técnica que autorizou. A tendência, praticamente concreta, é que ele não fique e vá para o Fortaleza”, disse.

Além disso, o dirigente confirmou que o Pachuca, do México, fez uma proposta pelo futebol de John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores de 2023. Dessa forma, a tendência é que o atleta, de 22 anos, chegue ao novo clube por uma temporada, com opção de compra em torno de R$ 40 milhões.

“Nós temos uma proposta de empréstimo do Pachuca do México. É uma proposta interessante para o clube e para ele. O staff dele conversa com o clube. A tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que ele precisa buscar novos horizontes, que precisa buscar um novo caminho para abrir espaço para outros”, afirmou.

Por fim, além desses dois nomes, o Fluminense não irá renovar o contrato do zagueiro Felipe Melo. O defensor tinha o desejo de permanecer para a disputa do Super Mundial de clubes, entretanto teve poucas chances, sobretudo com a chegada do técnico Mano Menezes.