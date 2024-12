Vasco divulga inscritos para a Copinha; veja lista

O Vasco confirmou nesta segunda-feira (16), via site oficial, os 30 atletas inscritos para a disputa da Copinha, uma das competições mais prestigiadas das categorias de base no Brasil. Os atletas representam, dessa forma, as gerações de 2004 a 2008 do clube.

O Cruz-Maltino está no Grupo 32, ao lado de Nacional-SP, Canaã-DF e XV de Piracicaba. Os jogos do grupo terão como sede o Estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, em São Paulo (SP), aliás, com a estreia do Vasco marcada para o dia 4 de janeiro, contra o XV de Piracicaba.

Além da Copinha, o mês de janeiro também marcará o início do Campeonato Carioca profissional. Assim, o clube utilizará alguns atletas da categoria nas primeiras rodadas.

Confira a lista dos 30 atletas inscritos:

Goleiros

Victor Alemão (2007)

Marcão (2006)

Allan Vitor (2004)

Phillipe Gabriel (2006)

Laterais

João Gabriel (2005)

Paulinho (2005)

Breno (2007)

Riquelme Avellar (2006)

Zagueiros

Roger (2004)

Lyncon (2005)

Luiz Gustavo (2006)

Bruno André (2007)

Wanyson (2006)

Meias

Lukas Zuccarello (2006)

Lucas Loureiro (2005)

Igor Toledo (2006)

Léo Felix (2008)

Ramon Rique (2007)

Euder (2005)

Gustavinho (2006)

Juninho (2007)

Atacantes

Bruno Lopes (2007)

Léo Jacó (2005)

GB (2005)

André (2005)

Alexandre (2006)

Maxsuell Alegria (2004)

João Vitor (2005)

Pedro Augusto (2008)

