Botafogo está próximo de primeiro reforço para 2025

O Botafogo já está se movimentando no mercado para contratar o primeiro reforço para 2025. De acordo com o jornalista Wellington Arruda no canal “Panorama Botafoguense”, o Alvinegro tem negociações avançadas para contratar Bitello.

Aos 24 anos, o meia-atacante ex-Grêmio, atualmente defende o Dínamo Moscou. Assim, o clube carioca busca um acerto com o clube russo para oficializar a chegada do jogador. Segundo o “Canal do TF”, a proposta alvinegra para tentar a contratação do atleta poderia atingir a casa dos R$ 60 milhões.

Bitello, por sua vez, pretende voltar a atuar no Brasil. O clima de guerra na Rússia é um dos fatores para o jogador querer retornar ao país. Além disso, o meia-atacante tem o sonho de defender a Seleção Brasileira.

Nesta temporada russa, Bitello marcou um gol e contribuiu com oito assistências em 19 partidas.

Vale ressaltar que o Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, vai passar por uma reformulação no elenco. Nomes como Thiago Almada, um dos destaques da equipe na temporada, revelou que vai deixar a equipe a caminho do Lyon.

