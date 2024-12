Athletico formaliza proposta por Léo, do Vasco

O Athletico formalizou uma proposta ao Vasco pelo zagueiro Léo, que tem contrato até o fim de 2025 na Colina. O Furacão rechaçou a possibilidade de envolver o ponta Cuello na negociação, propondo duas sugestões para levar o defensor cruz-maltino.

Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (16), o clube paranaense, que disputará a Segunda Divisão em 2025, quer usar a dívida do Vasco pelo volante Hugo Moura como moeda de troca.

Uma das propostas consiste em pagamento parcelado e abatimento de parte da dívida de R$ 1 milhão referente ao empréstimo de Hugo Moura. A outra consta o abatimento completo da dívida por Hugo (empréstimo mais compra) e troca pelo zagueiro Mateo Gamarra, de 24 anos.

Ainda de acordo com a publicação, as propostas não agradaram à diretoria vascaína, que deseja recuperar parte do investimento feito em Léo, no clube desde o começo de 2024. Na ocasião, o Cruz-Maltino pagou 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões no câmbio da época) ao São Paulo.

O zagueiro atuou em 100 jogos com a camisa do Vasco, mas algumas falhas preponderantes em gols adversários minaram seu período no clube. Mesmo sendo titular, Léo nunca gozou de 100% de prestígio com a torcida, que o culpava, então, por pontos deixados pelo caminho. Ele marcou dois gols e deu três assistências até o momento com a Cruz de Malta.

