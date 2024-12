Corinthians ganha ajuda de site de acompanhantes para contratar Pogba

O Corinthians ganhou um aliado para a contratação do francês Paul Pogba. A Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes, demonstrou interesse em investir no clube para a contratação do meia. Assim, as chances do atleta atuar no Timão crescem.

De acordo com informações do “Portal Léo Dias”, um e-mail foi enviado pela startup ao Corinthians. A proposta é de R$ 3 a 4 milhões mensais, valor que iria viabilizar a contratação do astro francês.

A intenção do Corinthians é resgatar a credibilidade no mercado de transferências e contratar um grande nome a cada ano. Tudo isso vem impulsionado pela chegada de Memphis Depay ao clube. Por enquanto, não há proposta oficial. O contato foi meramente preliminar, expondo o interesse da empresa em contribuir caso haja aval do Timão e eventuais avanços na negociação.

A Fatal Model, aliás, faturou mais de R$ 100 milhões em 2024, possui hoje cerca de 400 colaboradores e já iniciou sua internacionalização em Londres.

A situação de Pogba

Pogba está livre no mercado após rescisão de contrato com a Juventus, da Itália. Contudo, ele está cumprindo punição de uso de doping até março de 2025. O francês atuou com Memphis no Manchester United, nos anos de 2016 e 2017. Ambos ficaram amigos depois da passagem pelo clube da Inglaterra.

O sucesso de Memphis Depay e a perspectiva de um 2025 promissor animam o Corinthians para arriscar na próxima temporada. Afinal, com a disputa da Libertadores e o crescimento do holandês, o Timão espera conseguir atrair outros jogadores de calibre mundial para vir atuar no Parque São Jorge.

Apesar das dificuldades financeiras e da incerteza sobre a continuidade de Augusto Melo na presidência, o Corinthians tem traçado um audacioso plano para os próximos anos. Aliás, a ideia é ter um reforço de peso por ano e manter o elenco competitivo em todas as temporadas. Assim, Pogba não aparece como totalmente descartado no Timão.

