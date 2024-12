Vegetti encerra especulações sobre oferecimento ao Fluminense

No começo da tarde desta segunda-feira (16), o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a possibilidade de contratar Vegetti, do Vasco. O atacante, porém, também nesta segunda, se pronunciou sobre as especulações que dão conta de que um empresário o teria oferecido ao rival cruz-maltino há alguns meses.

O Pirata, aliás, foi enfático ao negar as informações em sua conta pessoal no Instagram. Vegetti deu o recado de que nem ele, nem seu real empresário, Hernán Bernardello, fizeram contatos com o Fluminense.

“Como meu empresário acabou de fazer com muito respeito por todas as partes, também quero deixar claro que nem eu nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente e/ou scout do Fluminense, nem no meio do ano nem agora. Se alguém o fez em nosso nome foi sem o nosso consentimento e/ou aprovação”, inicia o argentino. Ele volta a enfatizar que suposto oferecimento ocorreu foi sem sua aprovação.

“Também esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum clube como está sendo falado e repito se alguém fez isso em nosso nome foi sem nosso consentimento e/ou aprovação. Muito obrigado!!!”, encerra o jogador.

Veja a publicação do atacante do Vasco

