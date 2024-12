Cuiabano, do Botafogo, fala sobre a temporada de 2024

O lateral-esquerdo Cuiabano, fez um post em suas redes sociais fazendo um balanço da temporada 2024 do Botafogo. O jogador de 21 anos chegou ao clube carioca no início do ano emprestado pelo Grêmio.

“Fim da temporada 2024… ???????? Cheguei no Botafogo com muita expectativa, tudo muito novo pra mim. Eu, cheio de sonhos, encontrei uma família alvinegra que me abraçou. Tá na minha memória, pra sempre, as vezes que entrei no Nilton Santos vendo os mosaicos da nossa torcida, cada gol e dividida que a galera vibrava… Desde que vesti essa camisa, dei meu máximo, seja por 1 minuto ou 90 minutos. Sempre vai ser assim: com garra e suor. Obrigado ao clube, jogadores, funcionários e especialmente a vocês, torcedores, que me apoiaram desde o primeiro dia. Ano que vem tem mais, Fogo! ??????”, escreveu.

O contrato de Cuiabano com o Botafogo é até o final de 2027, no entanto, de acordo com o jornal “Mundo Desportivo”, ele desperta interesse de vários clubes do exterior, e assim, pode movimentar a próxima janela de transferências.

Pelo Alvinegro, o jogador teve várias oportunidades como titular, até enfrentar uma lesão no meio do ano. Assim, com a contratação de Alex Telles, o lateral acabou virando reserva, mas ainda sim sendo uma opção para Artur Jorge.

