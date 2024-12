Dunga e Alex Escobar se reencontram em evento no Rio após ‘treta’ histórica

Capitão da Seleção na Copa do Mundo de 1994, Dunga ganhará uma homenagem na última edição do Gigantes do Museu deste ano. Junto a ele, o jornalista Alex Escobar, com quem o ex-jogador se desentendeu durante coletiva, quando era técnico da seleção na Copa de 2010. O evento é do Museu da Pelada e acontecerá nesta terça-feira (dia 17), a partir das 19h, na Cobal do Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O líder do tetracampeonato, afinal, vive a expectativa pela estreia da série documental “Brasil vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”, que vai ao ar no SporTV na quinta. Aliás, serão três episódios: os dois primeiros serão exibidos em sequência, a partir das 20h, e o último poderá ser visto no dia seguinte, às 21h. A obra tem direção de Fernando Acquarone e produção de Estêvão Ciavatta.

“O título da série dá o clima da batalha que o Dunga travou com torcedores e imprensa ao longo de toda sua carreira. Procuramos explorar esse arco dramático digno de montanha-russa, revelando os bastidores de quem passou mais de quatro décadas defendendo a seleção. Para nossa surpresa, conhecemos um Dunga engraçado, descontraído, acessível e extremamente generoso com os mais necessitados. Tenho certeza de que o público vai se surpreender também”, diz Acquarone.

Relembre a briga

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Dunga, afinal, xingou Alex Escobar durante uma entrevista coletiva. O técnico da Seleção, aliás, criticou a imprensa, e Escobar balançou a cabeça em desaprovação à declaração. Após isso, o treinador começou a xingá-lo.

“Merd#! Tu é um merd#! Put#, cag#%! Tu é um cag#%”, disse Dunga entre uma pergunta e outra de um jornalista.

Em 2019, Dunga, aliás, reacendeu a discussão ao declarar que se arrependeu de ter feito as pazes com Alex Escobar após a confusão de 2010. Segundo o técnico, Escobar seria um “profissional tendencioso”. Depois disso, o apresentador publicou um vídeo em seu Instagram rebatendo as acusações do capitão do tetra.

