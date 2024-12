La Liga vai denunciar Vini Jr e torcida oponente por ofensas

Após o empate do Real Madrid com o Rayo Vallecano, fora de casa, na saída do campo, Vini Jr protagonizou troca de insultos com os torcedores adversários. A torcida usou de ironia contra o atacante brasileiro enquanto ele caminhava para o acesso ao vestiário. No caso, a provocação envolveu a segunda colocação na “Bola de Ouro”, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo. Assim, o camisa 7 dos Merengues respondeu ao fazer gesto em referência ao histórico de rebaixamentos do oponente. Com isso, a La Liga optou por entregar denúncias ao Comitê Disciplinar contra as duas práticas.

Alguns torcedores do Rayo gritavam “Vinícius, balón de playa (Vinicius, bola de praia na tradução para o português). O intuito foi exatamente para debochar de Vini Jr depois da derrota no prêmio da Bola de Ouro. O brasileiro era o favorito a ser eleito o melhor jogador do mundo, mas o escolhido foi o meio-campista espanhol Rodri.

Em um registro que repercutiu nas redes sociais, o camisa 7 do Galácticos, já na saída do gramado, se vira para a torcida mandante e indicou o número dois com as mãos, em referência à Segunda Divisão, o que causou a irritação nos torcedores locais. O Rayo Vallecano representa um time de bairro em Madri, mais especificamente Vallecas.

Presidente do Rayo condena atitude de Vini Jr

O clube retornou à elite do futebol espanhol há quatro anos, mas acumula sete participações na Segunda Divisão, nas últimas 20 temporadas. Bem como a presença na Terceira Divisão em três ocasiões. Posteriormente, o presidente do clube de Vallecas se manifestou sobre a atitude de Vini Jr ao programa “Tempo de Juego”, da rádio espanhola “Cope”. Deste modo, Raúl Martín Prese criticou o comportamento do atacante brasileiro. Ainda frisou a necessidade de investigar se houve alguma ofensa oriunda da torcida.

“Essas atitudes, como as de Vinícius, não são adequadas, porque no final elas estão dizendo que o Rayo ‘vai para a segunda divisão’, quando para nós estar na LaLiga é uma sobrevivência em todos os níveis. (Sobre os insultos da torcida) Tem que ver, porque o povo se comportou de maneira muito educada. Mas se alguém, diante de uma provocação, disser algo inapropriado ou atirar um objeto que eles estão carregando inapropriados. Bem, então eles vão gerar uma punição para o Rayo. E que culpa o Rayo pode ter por isso?”, detalhou o mandatário.

Ojo a esta imagen: Tras el empate en el Rayo-Madrid, Vinicius se marchó al vestuario haciendo gestos de “a Segunda” y le dijo “vais a bajar” a la afición de Vallecas ????? TikTok/aaarooonciiin_pic.twitter.com/IGBNOd7etz — BeSoccer (@besoccer_ES) December 15, 2024

Em seguida, o cartola sugeriu que os atletas deveriam evitar desentendimentos com a torcida.

“Os jogadores de futebol devem ser profissionais e estas atitudes em relação ao público não devem ser tomadas, é a minha humilde opinião porque podem desencadear outras coisas”, finalizou o presidente.

Entretanto, Vini Jr e Real Madrid não se posicionaram sobre o episódio. No empate em 3 a 3, com o Rayo Vallecano, os Merengues alcançaram os 37 pontos e se encontram em terceiro lugar. Atrás apenas de Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente.

