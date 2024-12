Globo acerta a compra dos direitos de transmissão de competição nacional

A Globo acertou a compra dos direitos para transmitir a edição de 2025 da Copa do Nordeste. Assim, o grupo de comunicação chegou a um acordo para exibir todos os jogos do torneio, desde a fase preliminar, no Premiere, seu sistema de pay-per-view.

A próxima Copa do Nordeste já tem 12 participantes com vagas garantidas na fase de grupos. Outras 16 equipes vão brigar por quatro lugares na etapa preliminar. (Confira todos os participantes abaixo). Na edição deste ano, a Copa do Nordeste foi transmitida pela ESPN, na TV fechada, Dazn, no streaming, e Nosso Futebol, no pay-per-view. Bem como no SBT na TV aberta, emissora que tem contrato para exibir o campeonato até o próximo ano.

Através deste canal, a Globo planeja ter desfecho positivo em negociações por produtos exclusivos. A intenção da empresa é compensar a perda da hegemonia, a partir do próximo ano, com relação ao direito de transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta. Afinal, a Record comprou os direitos de exibir as partidas como mandante dos clubes que integram a Liga Forte União. Enquanto a emissora da família Marinho chegou a um acordo com os membros da Libra também quando atuarem em seus domínios.

Globo tem números de destaque de audiência com a Série A 2024

Assim, o grupo de comunicação vai transmitir, em média, três jogos por rodada também com a transmissão na TV aberta e na TV fechada, por meio do SporTV. Com a Série A de 2024, a Globo alcança audiência total de 143 milhões de pessoas na temporada. No cenário da TV paga, o jogo de maior audiência no SporTV foi o clássico paulista entre Corinthians x Palmeiras, no dia 4 de novembro, também nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A estimativa, aliás, foi de 4,7 milhões pessoas por minuto na média. Assim, tornou-se a décima maior audiência da TV por assinatura na história, mensuração que já ocorre há dez anos. O canal do Grupo Globo ainda apresentou um crescimento de 8% ao comparar a edição anterior da competição no decorrer da disputa. Além disso, a rodada final da Série A também possibilitou ao SporTV ficar nas duas primeiras colocações levando em consideração a audiência na TV fechada.

Deste modo, Botafogo x São Paulo, que assegurou o título brasileiro para o Alvinegro, ficou na liderança. Com 111% de vantagem para o terceiro lugar. Já a despedida de Gabigol do Flamengo no confronto com o Vitória, que foi transmitida no SporTV2, ficou na segunda colocação. A vantagem foi de 45% para o terceiro lugar.

Veja todos os participantes da Copa do Nordeste

Fase de grupos

Ceará

Fortaleza

Vitória

Bahia

Sport

Náutico

CRB

Sampaio Corrêa

América-RN

Sousa-PB

Confiança-SE

Altos-PI

Etapa preliminar

Ferroviário-CE

Maracanã-CE

Juazeirense-BA

Barcelona-BA

Santa Cruz

Retrô-PE

CSA

ASA-AL

Moto Club-MA

Maranhão-MA

ABC

Santa Cruz-RN

Botafogo-PB

Treze-PB

Sergipe

Fluminense-PI

