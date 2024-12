Flamengo quer reforçar quatro posições no elenco para 2025

Com as conquistas do Campeonato Carioca e Copa do Brasil em 2024, o elenco do Flamengo está de férias após o encerramento da temporada. Porém, apesar de não ter chegado ao Rio de Janeiro ainda, o novo diretor de futebol do clube, José Boto, estuda o elenco para montar o planejamento de 2025.

O dirigente português se reunirá com Bap após sua chegada ao Brasil, mas já está alinhando os próximos passos com o novo presidente Rubro-Negro. Contudo, segundo o ge, quatro posições já estão no radar da diretoria: lateral-direito, meia, atacante e ponta.