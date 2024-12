Athletico anuncia Maurício Barbieri como novo treinador

Maurício Barbieri substituíra Lucho González no comando do Furacão - (crédito: Foto: Divulgação/Juarez)

O Athletico já tem um novo treinador para iniciar a reformulação após o rebaixamento no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira (16), o Furacão anunciou Maurício Barbieri como técnico do clube para 2025. O treinador, de 43 anos, está desempregado desde outubro, quando deixou o Juárez do México.

Barbieri chega para substituir Lucho González, demitido após o final do Campeonato Brasileiro. O clube apresentará o novo comandante junto com o início dos trabalhos do time para 2025, que começam no próximo dia 26. O treinador chega junto com o ex-jogador, Claudio Maldonado, seu auxiliar técnico.

Seu primeiro desafio será o Campeonato Paranaense. A princípio, o Furacão jogaria o estadual com o time de aspirantes, mas mudou o planejamento após a queda no Brasileiro. A estreia está marcada para o dia 11 de janeiro, às 16h, contra o Paraná Clube, na Ligga Arena. O Athletico ainda disputa a Copa do Brasil e a Série B, com a meta de retornar à elite do futebol brasileiro.

Barbieri iniciou sua carreira no Audax Rio e ainda passou pelo Red Bull Brasil, Guarani e Desportivo Brasil antes de chegar ao Flamengo. No clube carioca, em 2018, assumiu após a demissão de Carpegiani, onde comandou o Rubro-Negro 37 partidas. Depois foi para Goiás, América-MG, CSA e Bragantino, onde ficou por mais de dois anos. Seu último trabalho no Brasil foi no Vasco, no ano passado. Seu nome chegou a ser cogitado na Portuguesa, com a compra da SAF do clube do Canindé.

