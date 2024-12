Cruzeiro chega em acordo pela contratação de Bolasie

Nesta segunda-feira (16), o Cruzeiro chegou a um acordo para contratar o atacante Bolasie, que defendeu o Criciúma nesta temporada. Agora livre no mercado, o jogador realizará exames médicos e, se aprovado, assinará contrato até o final de 2025.

O atleta, aliás, está de férias desde o encerramento do Campeonato Brasileiro, ocorrido há uma semana e meia. O técnico Fernando Diniz aprovou a chegada de Bolasie para integrar o elenco do time mineiro. Sua condição física e qualidade técnica agradam à comissão técnica celeste.

LEIA MAIS: Cruzeiro aciona Internacional na CNRD por dívida na contratação de Wesley

Contudo, para contar com Bolasie, a diretoria do Cruzeiro superou, portanto, a concorrência de outros clubes, como Fluminense e Grêmio, que sondaram a situação do jogador. Bolasie disputou apenas uma temporada pelo Criciúma, que foi rebaixado para a Série B de 2025.

Carreira de Bolasie

Nascido na França, Bolasie possui nacionalidades congolesa e inglesa. Ele jogou a maior parte de sua carreira na Premier League, na Inglaterra, defendendo o Crystal Palace por quatro anos. Também atuou no futebol da Bélgica, Turquia e País de Gales antes de chegar ao clube catarinense neste ano. Pelo Criciúma, marcou oito gols e contribuiu com quatro assistências em 36 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.