Após deixar a Globo, narrador acerta com concorrente

O narrador Rembrandt Jr é o novo apresentador do ‘Jogo Aberto’ em Pernambuco. O profissional, que deixou a Globo há pouco mais de um ano, foi anunciado pela TV Tribuna, afiliada da Band no estado nordestino. Rembrandt, de 52 anos, fez sua estreia nesta segunda-feira (16).

Posteriormente a sua saída da Globo, Rembrandt chegou a realizar trabalhos pontuais na emissora carioca durante os Jogos Olímpicos de Paris. Além disso, o narrador também comanda o podcast ‘RembramCast’ no Youtube. Sua saída na época acabou motivada pela busca por mais tempo para a realização de projetos pessoais.

“Obrigado aos Canais Globo por abrir as portas e proporcionar tamanha satisfação profissional a um jovem do interior de Pernambuco, que chegou com muitos sonhos e conseguiu realizar quase todos. Isso é só um detalhe. Vamos em frente! Sigamos firmes e fortes!” – escreveu o narrador ao se despedir da Globo, em agosto de 2023.

Rembrandt Jr começou a carreira no rádio, com passagens por “Rádio Clube Pernambuco”, “Transamérica” e “Rádio Olinda”. Na Globo, o narrador ficou por mais de 20 anos. Ele era um dos principais narradores da emissora para jogos com equipes do Nordeste, principalmente nas transmissões do Campeonato Brasileiro e e do Pernambucano. Ele também cobriu Copa do Mundo, Libertadores e Sul-Americana.

