Brasília vira contra o Pato e segue invicto como mandante no NBB

Cook foi o cestinha da noite e um dos destaques do Brasília para seguir invicto como mandante no NBB - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

O aguardado reencontro do Brasília com a torcida não poderia ter tido roteiro melhor. De volta em casa após mais de um mês em ação nas terras adversárias, o time candango venceu o Pato Basquete por 98 x 94 de virada, nesta segunda-feira (16/12), no ginásio Nilson Nelson, e segue invicto como mandante na temporada 2024/25 do NBB. O resultado eleva os brasilienses ao terceiro lugar na tabela e garante de vez a participação na Copa Super 8, torneio mata-mata que vale vaga na Champions League das Américas.

Protagonista da recuperação no último quarto, o nome da noite e segundo maior cestinha da competição foi o ala-armador Anton Cook. O estadunidense foi autor de 32 pontos, com direito a sete bolas de três, além de contar com as boas atuações de Lucas Lacerda, David Nesbitt e Daniel Von Haydin, que somaram mais 24, 15 e 15, respectivamente. Do outro lado, os destaques foram Austin Wrighten e Gabriel Novaes, que somaram 46 pontos, com 24 do americano e 22 do paulista. O veterano Cauê Verzola também foi bem e contribuiu com outros 18.

“A sensação é muito boa em poder voltar a jogar com o apoio da nossa torcida, hoje eles estavam empolgados e foram ótimos. Começamos a partida devagar, mas conseguimos pegar no ritmo no segundo tempo e ganhar. Agora teremos mais jogos em casa, é sempre bom poder dormir na minha própria cama. Temos que terminar o ano bem, manter a pegada forte e dar nosso melhor toda vez que jogarmos”, contou Cook ao Correio.

A vitória deixa o Brasília confortável na terceira posição, confirmado na Copa Super 8 e na cola dos líderes Minas e Flamengo. A diferença para o rubro-negro, segundo colocado, é de apenas uma partida, enquanto para os mineiros é de duas. Além disso, o desempenho reforça a força da torcida brasiliense. São cinco jogos da equipe como mandante no Nilson Nelson e cinco vitórias, garantindo status de único invicto dentro de casa, ao lado do Minas.

Fora o reflexo na tabela, outro motivo para comemorar foi a capacidade de superar as ausências. Há seis jogos sem Gemadinha, um dos destaques da temporada, e sem Gui Santos há 13, ambos por lesão, o Brasília perdeu peças importantes no banco de reservas, tanto é que os primeiros pontos de um suplente na partida foram apenas na metade do terceiro quarto, com lances livres de Anderson Rodrigues. Ainda assim, os comandados por Dedé Barbosa encontraram alternativas para manter a intensidade e vencer.

“A gente vai construindo uma equipe e vai sonhando sempre de jogar na maior intensidade, de começar o jogo sempre firme, mas sabemos que não é assim, as coisas às vezes não funcionam. A virtude de um time, mesmo jogando mal e também tem que dar os créditos ao Pato, que fez uma excelente partida, é persistir. Soubemos encontrar uma corrida, principalmente no último quarto, reduzir a vantagem e vencer. Custa, às vezes é o preço que se paga no próximo jogo, porque os jogadores estão cansados, mas seguimos batalhando“, elogiou o treinador.

Equipe que mais jogou como visitante na temporada, o Brasília deu apenas o primeiro passo de uma longa sequência como mandante. O próximo compromisso é contra o Paulistano, nesta quarta-feira (18/12), às 20h, no Nilson Nelson, com transmissão no YouTube. Depois, no sábado (21/12), o time candango encerra o primeiro turno contra o São Paulo, às 11h. Antes do ano virar, ainda terão partidas contra Franca e Bauru, mas já pela segunda metade da temporada.

“O Super 8 era uma meta nossa, claro, mas nosso foco não é esse. O campeonato é longo e cada jogo conta e precisamos lutar sempre. Mando de quadra não ganha jogo, então temos que fazer por merecer e buscar o máximo de vitórias possível até chegar em abril, nos playoffs. Nosso foco é esse, já o Super 8 a gente pensa lá em 25 de janeiro”, acrescentou Dedé.

O jogo

O Pato saiu na frente com os primeiros pontos do jogo e manteve a vantagem por muito, mas muito tempo. Com precisão de arremesso na casa dos 50%, os visitantes equilibraram bem as tentativas de dentro e de fora do perímetro para seguir pontuando, enquanto o Brasília não conseguiu acertar a mão nas bolas dentro do garrafão.

O cenário permaneceu assim pela maior parte da partida. Os brasilienses chegaram a encurtar a diferença para apenas um ponto no último lance do primeiro quarto, mas logo os paranaenses voltaram a abrir, chegando a ter mais de 10 pontos de frente.

A situação só foi mudar a partir do último período. A defesa do Brasília encaixou e obrigou o Pato a forçar mais arremessos de três, com apenas dois acertos em 12 tentativas. Do outro lado, os donos da casa foram letais com Cook, Nesbitt, Lucas e Von Haydin para encostar e virar na metade final. Com a vantagem a favor, os candangos não desperdiçaram as idas à linha de lance livre, administraram a liderança e venceram para seguir invictos em casa.